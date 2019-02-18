السعودية اليوم / جامعة الطائف تنظم ورشة عمل عن حماية المستهلك ودور الأجهزة الرقابية



الطائف 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

نظمت جامعة الطائف بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، ورشة عمل عن حماية المستهلك في المملكة ودور الأجهزة الرقابية، وذلك ضمن نشاطات وبرامج كرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه.

وسلط رئيس قسم الأنظمة بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف الدكتور الوليد آل الشيخ، من خلال الورشة الضوء على خطة حماية المستهلك التي أقرها مجلس الوزراء في العام 1439، وتأتي في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية المستهلك، وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات وضمان استقرار أسعار السلع.

وتطرق الدكتور آل الشيخ إلى دور الأجهزة الرقابية في حماية المستهلك السعودي من خلال العديد من الوسائل القانونية والإدارية والفنية، التي تتضمن توقيع العقوبات على المتلاعبين بمستويات الأسعار ومستوى الجودة المنشودة للمنتجات، وذلك في محاولة مهمة للتضييق قدر الإمكان من محاولات الإضرار بمصلحة المستهلك عن طريق رفع الأسعار بشكل مستمر.

وأشار إلى ضرورة محاربة مختلف أنواع السلع التي يترتب عليها الإضرار بصحة المستهلك السعودي، بشكل يؤدى إلى رعاية أهم عناصر النظام العام في المجتمع وهو المحافظة على الصحة العامة، مشيداً بأهمية الدور الذى تؤديه الأجهزة الرقابية، ممثلة في وزارة التجارة، وعبء المسؤولية التي تقع على تلك الأجهزة داخل المملكة العربية

يذكر أن انعقاد هذه الورشة جاء انطلاقاً من دور جامعة الطائف المجتمعي في الإسهام في رفع وعي المستهلك والتاجر، دعماً لجهود الدولة للمضي في تحقيق رؤيتها الرائدة 2030 في بناء اقتصاد متنوع والانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة أكثر استدامة ومتانة.

// انتهى //

13:35ت م

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الطائف 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة الطائف بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، ورشة عمل عن حماية المستهلك في المملكة ودور الأجهزة الرقابية، وذلك ضمن نشاطات وبرامج كرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه.وسلط رئيس قسم الأنظمة بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف الدكتور الوليد آل الشيخ، من خلال الورشة الضوء على خطة حماية المستهلك التي أقرها مجلس الوزراء في العام 1439، وتأتي في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات رؤية 2030، وتعزيزاً لأدوار الجهات المعنية بحماية المستهلك، وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات وضمان استقرار أسعار السلع.وتطرق الدكتور آل الشيخ إلى دور الأجهزة الرقابية في حماية المستهلك السعودي من خلال العديد من الوسائل القانونية والإدارية والفنية، التي تتضمن توقيع العقوبات على المتلاعبين بمستويات الأسعار ومستوى الجودة المنشودة للمنتجات، وذلك في محاولة مهمة للتضييق قدر الإمكان من محاولات الإضرار بمصلحة المستهلك عن طريق رفع الأسعار بشكل مستمر.وأشار إلى ضرورة محاربة مختلف أنواع السلع التي يترتب عليها الإضرار بصحة المستهلك السعودي، بشكل يؤدى إلى رعاية أهم عناصر النظام العام في المجتمع وهو المحافظة على الصحة العامة، مشيداً بأهمية الدور الذى تؤديه الأجهزة الرقابية، ممثلة في وزارة التجارة، وعبء المسؤولية التي تقع على تلك الأجهزة داخل المملكة العربية السعودية في سبيل المحافظة والحرص على حماية الفرد من أي تلاعب يضر بمصلحته كمستهلك.يذكر أن انعقاد هذه الورشة جاء انطلاقاً من دور جامعة الطائف المجتمعي في الإسهام في رفع وعي المستهلك والتاجر، دعماً لجهود الدولة للمضي في تحقيق رؤيتها الرائدة 2030 في بناء اقتصاد متنوع والانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة أكثر استدامة ومتانة.// انتهى //13:35ت م0088

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