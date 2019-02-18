السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يستقبل القنصل الأمريكي



الدمام 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهونن.

ورحب سموه بالقنصل العام الأمريكي، منوهاً بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:31ت م

0084



الدمام 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهونن.ورحب سموه بالقنصل العام الأمريكي، منوهاً بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:31ت م0084

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