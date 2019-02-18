السعودية اليوم /هيئة النقل والاتحاد الدولي للمواصلات العامة ينظمان ورشة "سُبل تفعيل النقل العام"

جدة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستنظم هيئة النقل العام بالشراكة مع فرع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غداً, ورشة بعنوان "من التخطيط إلى التطوير.. سُبل تفعيل النقل العام في جدة"، بحضور معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح ومشاركة خبراء محليين ودوليين.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري, أن الورشة تهدف إلى استعراض التجارب وتبادل الخبرات, بين الهيئات المنظمة للنقل العام والمشغلين والصانعين، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات التطوير في صناعة النقل العام, مؤكداً حرص الهيئة على شراكتها مع المنظمات الدولية المتخصصة, ومراكز الأبحاث المتقدمة لمواكبة كل جديد ولوضع المملكة على خارطة الفعاليات الدولية في هذا المجال، لاسيّما وأنّ صناعة النقل أحد المقومّات الرئيسة والمرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.وأفاد أن انعقاد مجلس فرع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, والندوة المصاحبة له في جدة يأتي تأكيداً على ريادة المملكة في مجال النقل في المنطقة، حيث دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قطار الحرمين السريع في سبتمبر ٢٠١٨، وهو أول قطار عالي السرعة في المنطقة, الذي يعد بقدرته الاستيعابية التي تتجاوز ٦٠ مليون مسافر سنوياً عبر ٥ محطات أيقونية, علامة فارقة في عمليات نقل المسافرين في المنطقة، الذي حوّل قطار الحرمين إلى نقطة جذب لزيارة المختصين واهتمام الباحثين.من جهته أوضح مدير إدارة تنمية التنقل الجماعي بهيئة النقل العام المهندس عثمان العثمان, أن الندوة سوف تستعرض أكثر من ١٦ ورقة عمل, حيث ستبدأ باستعراض نتائج أعمال فرع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعامين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ,وخطة عمل ٢٠١٩ و٢٠٢٠ ، لتنطلق بعد ذلك أعمال الجلسة الأولى المخصصة للنقل العام في المملكة تنظيماً وتنفيذاً وتشغيلاً، يلي ذلك الجلسة الثانية التي تستعرض الأساليب غير التقليدية في مجال النقل، ومن ثم الجلسة الثالثة التي تتحدث عن سُبل تفعيل النقل العام على أرض الواقع، وبما يكفل الاستدامة.يذكر أن الورشة، إلى جانب ما تتميز به من مشاركة خبراء دوليين، تحظى بمشاركة مختصين وقيادات وطنية من مشروع قطار الحرمين السريع، ومشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض، وشركة مترو جدة لإلقاء الضوء على مشروعات النقل العام مثل مترو الكورنيش، والتاكسي البحري.// انتهى //13:21ت م0077