انت الان تتابع تفاصيل خبر بومبيو يزور الكويت الشهر القادم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 12:47 مساءً - يزور وزير الخارجية الأمريكي الكويت الشهر المقبل، لعقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين واشنطن والكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله قوله، أمس الأحد، إن بومبيو سيزور البلاد الشهر المقبل.

ولم توضح الوكالة ما إذا كان بومبيو سيناقش الأزمة الخليجية مع الكويت؛ الوسيط في الخلاف الذي بدأ منتصف 2017.

ومطلع العام الماضي، زار بومبيو عدة دول عربية أبرزها السعودية، وقطر التي تعيش حصاراً فرضه الرباعي العربي.

واندلعت أزمة خليجية، منتصف يوليو 2017، عندما حاصرت كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين دولة قطر، بزعم "دعمها الإرهاب".

لكن قطر نفت ذلك بشدة، مؤكدة أنها "محاولة للسيطرة على قرارها السيادي"، في حين تؤدي الكويت دور الوسيط لحل الأزمة، في ظل تعنّت دول الحصار.