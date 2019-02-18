شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يبحث التعاون المشترك مع قائد الجيش الباكستاني ورئيس الشيوخ والان مع التفاصيل

استهل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثاني والأخير من زيارته لإسلام آباد بلقاءين منفصلين عقدهما صباح اليوم الإثنين، مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجو و رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني.

وطبقا لوسائل إعلام، جرى خلال اللقاءين، استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وباكستان في مختلف المجالات.

وعبر رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سنجراني، عن التقدير لما تحظى به العلاقات السعودية الباكستانية من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، والقيادة الباكستانية، والحرص على مواصلة تطويرها.

وأشاد باهتمام السعودية بكل ما من شأنه تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، ودعمها الدائم لما يسهم في تطور التعاون الإسلامي.

وسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور باكستان أرفع وسام مدني في البلاد اليوم الإثنين، قبل أن يواصل جولته الآسيوية في الهند والصين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن الرئيس عارف ألفي، سيقلد ولي العهد السعودي "وسام باكستان".

واستُقبل الأمير محمد، بحفاوة كبيرة مساء أمس الأحد عند نزوله من الطائرة، وكان في استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وحضر المسؤولان الرفيعان بعد ذلك توقيع مجموعة من الاتفاقات بين البلدين لاستثمارات في باكستان في قطاعات عدة بينها، الصناعات البتروكيميائية، والزراعة، تبلغ 20 مليار دولار، كما قال ولي العهد السعودي.

وتواجه باكستان أزمة خطيرة في ميزان مدفوعاتها وتعول إلى حد كبير على حليفتها السعودية منذ فترة طويلة للخروج من هذا الوضع.

وشكر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي زار المملكة مرتين منذ انتخابه الصيف الماضي، السعودية على دعمها، وقال إن "العلاقات بين باكستان والسعودية بلغت مستوىً غير مسبوق".