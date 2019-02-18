شكرا لقرائتكم خبر عن 50% ارتفاعاً في البلاغات الواردة لـ«نزاهة» والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، احصائيات عن البلاغات الواردة خلال السنة المالية 1439هـ - 1440هـ، 2018م، حيث وصل عدد البلاغات 15591، وبنسبة ارتفاع 50%، مقارنة بالسنة المالية 2017م، التي بلغت 10402 بلاغ، وذلك على إثر الجهود البارزة التي تقوم بها المملكة في مكافحة الفساد المالي والإداري.

وتجاوزت البلاغات المشمولة باختصاصات نزاهة 46%، بواقع 7421 بلاغاً، وتصدرت قضايا الفساد المالي والإداري معظم البلاغات بنسبة 74.3%؛ حيث استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري أغلب الحالات بنسبة 28.9%، فيما جاءت قضايا اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام ثانياً بنسبة تصل إلى 17.6%، وقضايا استغلال نفوذ الوظيفة بـنسبة 15.9%. وبلغت نسبة طلبات الحماية من المبلغين 0.4%.

واستكملت "نزاهة" بحث 59% من تلك البلاغات، وأحالت ما نسبته 4.4% إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وتلقت رئاسة أمن الدولة ما نسبته 3.37%، وفي البلاغات التي لا تدخل في اختصاصاتها أحالت "نزاهة" ما نسبته 10% منها بعد دراستها إلى الجهات المختصة.

وجاء تطبيق "نزاهة" على الأجهزة الذكية، كأكثر وسيلة لتلقي تلك البلاغات بنسبة 29%، ثم موقع "نزاهة" الإلكتروني بنسبة 23.6%، والحضور الشخصي بنسبة بلغت 19.2%، فيما جاءت البرقية الهاتفية كأقل الوسائل بـ 1.5%.