شكرا لقرائتكم الشعب الباكستاني يكشف عن مشاعره للأمير محمد بن سلمان على مواقع التواصل الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

لم تكن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ذات أهمية استثنائية لمسؤولي باكستان فحسب، ولكن أيضًا امتد هذا الشغف إلى الجماهير العادية، والتي أعربت عن خالص سعادتها بزيارة صاحب السمو الملكي للبلاد.

ولاقت بعض الأحداث والتصريحات التي أدلى بها الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله أمس الأحد بمقر الإقامة، ترحيباً جماهيرياً شديداً ظهر من خلال التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص في حسابات “تويتر”.

سفير باكستان بالمملكة

واستقبلت جموع الشعب الباكستاني حديث ولي العهد عن العلاقات الوثيقة بين البلدين، بترحيب شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت كلمة صاحب السمو التي أكد خلالها لرئيس الحكومة الباكستانية عمران خان أنه “سفير باكستان في المملكة”.

وقال حساب يحمل اسم “شيفا يوسفزاي”: “بالتأكيد هذا شيء رائع من الملك المستقبلي لواحدة من أهم البلدان على مستوى العالم”.

استقبال عظيم

وتنافس العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في باكستان للتعبير عن ترحيبهم بولي العهد وإظهار مدى حبهم له من خلال سلسلة من التغريدات التي أعربت عن حفاوة واضحة بالاستقبال، بالإضافة إلى المشاعر الدافئة التي عبَر عنها الباكستانيون.

وقال حساب يحمل اسم “سارة تسيير”، إن قول عمران خان “ولي العهد فاز بقلب الباكستانيين”، كان رسالة من الشعب إلى الأمير محمد بن سلمان”.

وأعربت حسابات أخرى أن الاستقبال الذي أعدته باكستان للأمير محمد بن سلمان يليق بزيارة عظيمة مثل قدوم ولي العهد إلى البلاد.



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