شكرا لقرائتكم فيديو.. مراسم استقبال الأمير محمد بن سلمان في مقر رئاسة الجمهورية الباكستانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منذ قليل إلى مقر رئاسة الجمهورية الباكستانية.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان، بعد قليل، برئيس الجمهورية الباكستانية الدكتور عارف الرحمن علوي لاستعراض علاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات.



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