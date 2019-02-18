الان تتابع “أمانة الرياض”: فصل الخدمات عن ٧ مواقع مخالفة لتعديات إنشائية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات رصدت بلدية شمال الرياض التابعة لأمانة منطقة الرياض، عددا من المخالفات الإنشائية والتعديات، وتم اتخاذ الاجراءات النظامية لفصل الخدمات عن ٧ مواقع مخالفة. وأعلنت الامانةن أن العمل جار لاستكمال الاجراءات لفصل الخدمات عن ٩ مواقع استوجبت مخالفاتهم فصل الخدمات حسب الانظمة واللوائح.

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