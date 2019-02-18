ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يبحثان التعاون في المجالات الدفاعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم بقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجو، يرافقه رئيس الاستخبارات الفريق عاصم منير.
وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في المجالات الدفاعية، وفرص تعزيزه، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة.
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