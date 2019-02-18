ولي العهد ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يستعرضان أوجه العلاقات الثنائية المتميزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ إسلام آباد

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، يرافقه رؤساء الكتل والجمعية وأعضاء المجلس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات.

وعبر رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني خلال اللقاء، عن التقدير لما تحظى به العلاقات السعودية الباكستانية من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده والقيادة الباكستانية، والحرص على مواصلة تطويرها.

ونوه باهتمام المملكة بكل ما من شأنه تعزيز العمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، ودعمها الدائم لما يسهم في تطور التعاون الإسلامي.