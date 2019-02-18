ولي العهد يوجه بإنشاء مركز صحي باسم الشهيد الباكستاني فرمان خان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بإنشاء مركز صحي باسم الشهيد فرمان علي خان - رحمه الله - وذلك في إقليم خيبر بختونخواه، الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه الشهيد.

وصدر التوجيه أثناء زيارة ولي العهد إلى جمهورية باكستان الإسلامية، مما يبرز الاهتمام والتقدير الشخصي الكريم له بأسرة فرمان خان، نظير ما قدم من عمل بطولي مشرف، وتأكيدا على ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وإنسانية فريدة على جميع المستويات.

كما يعكس التوجيه، امتداد واهتمام ولي العهد على أسرة فرمان بشكل مباشر وأهالي الإقليم بشكل غير مباشر.

يشار إلى أن الشهيد فرمان علي خان ـ رحمه الله ـ، منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عرفانا لما قام به من عمل بطولي خلال السيول التي اجتاحت مدينة جدة عام 1430هـ بإنقاذه 14 شخصا واستشهاده غرقا وهو يهم بإنقاذ آخرين، كما تمت تسمية أحد شوارع جدة باسمه.