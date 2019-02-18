السعودية اليوم / أمانة عسير تتلف أكثر من 4 آلاف كجم من المواد الفاسدة



أبهــا 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 4898 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الثامن والثلاثين لحملة "غذاؤكم أمانة"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المملكة كافة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجهود المبذولة عبر حملة "غذاؤكم أمانة" أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها, بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد الحميدي أن الأمانة قد أتلفت 4898 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 1090 مخالفة صحية، بجانب إغلاق 166 محلاً مخالف للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1684 جولة ميدانية، قام بها المراقبين خلال الأسبوع الثامن والثلاثين من حملة "غذاؤكم أمانة".

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافةً لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

يذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت صالونات الحلاقة والمطاعم والمطابخ وغيرها من المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

// انتهى //

12:25ت م

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أبهــا 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 4898 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الثامن والثلاثين لحملة "غذاؤكم أمانة"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المملكة كافة.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجهود المبذولة عبر حملة "غذاؤكم أمانة" أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها, بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.وأكد الحميدي أن الأمانة قد أتلفت 4898 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 1090 مخالفة صحية، بجانب إغلاق 166 محلاً مخالف للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1684 جولة ميدانية، قام بها المراقبين خلال الأسبوع الثامن والثلاثين من حملة "غذاؤكم أمانة".وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافةً لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط بدون رخصة ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.يذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت صالونات الحلاقة والمطاعم والمطابخ وغيرها من المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.// انتهى //12:25ت م0062

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