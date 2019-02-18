

سكاكا 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مدير جوازات منطقة الجوف اللواء محمد بن مقرن الزامل وعدد من مساعديه.

وفي بداية اللقاء قدم اللواء الزامل باسمه ونيابة عن منسوبي جوازات المنطقة الشكر لسمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على دعمه ومتابعته لأعمال الجوازات.

واستمع سموه لشرح عن جهود جوازات المنطقة في خدمة المواطنين والمقيمين، إضافة للجهود المبذولة في سبيل تسهيل إجراءات المسافرين والقادمين من منفذ جمرك الحديثة ومطار الجوف من خلال الرحلات الدولية وحجاج بيت الله الحرام.

وقدم سموه لهم الشكر على تلك الجهود، مشيداً بما تقدمه الجوازات من خدمة إلكترونية متنوعة ومتقدمة، متمنياً لهم التوفيق.

حضر اللقاء مساعد مدير جوازات منطقة الجوف لشؤون العمليات العميد نواف بن أحمد الرشود، ومدير شعبة القانونية الملازم أول مهند بن زيد الجنيدي.

// انتهى //

12:13ت م

0055



سكاكا 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مدير جوازات منطقة الجوف اللواء محمد بن مقرن الزامل وعدد من مساعديه.وفي بداية اللقاء قدم اللواء الزامل باسمه ونيابة عن منسوبي جوازات المنطقة الشكر لسمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على دعمه ومتابعته لأعمال الجوازات.واستمع سموه لشرح عن جهود جوازات المنطقة في خدمة المواطنين والمقيمين، إضافة للجهود المبذولة في سبيل تسهيل إجراءات المسافرين والقادمين من منفذ جمرك الحديثة ومطار الجوف من خلال الرحلات الدولية وحجاج بيت الله الحرام.وقدم سموه لهم الشكر على تلك الجهود، مشيداً بما تقدمه الجوازات من خدمة إلكترونية متنوعة ومتقدمة، متمنياً لهم التوفيق.حضر اللقاء مساعد مدير جوازات منطقة الجوف لشؤون العمليات العميد نواف بن أحمد الرشود، ومدير شعبة القانونية الملازم أول مهند بن زيد الجنيدي.// انتهى //12:13ت م0055

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل مدير جوازات المنطقة ويشيد بالخدمات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.