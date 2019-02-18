السعودية اليوم / "أهمية العقيدة الصحيحة" درس علمي بدعوي تبوك



تبوك 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالمنطقة غداً، درساً بعنوان "أهمية العقيدة الصحيحة"، بعد صلاة العشاء في جامع الفاروق بتبوك.

ويأتي الدرس ضمن سلسلة دروس برنامج "الفقه الأكبر"، وضمن مناشط وبرامج دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.

// انتهى //

11:54ت م

0050



تبوك 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالمنطقة غداً، درساً بعنوان "أهمية العقيدة الصحيحة"، بعد صلاة العشاء في جامع الفاروق بتبوك.ويأتي الدرس ضمن سلسلة دروس برنامج "الفقه الأكبر"، وضمن مناشط وبرامج دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.// انتهى //11:54ت م0050

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