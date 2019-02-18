السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل أمين مجلس الشباب واللجان الفرعية والنسائية



سكاكا 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي، يرافقه رئيسة اللجنة النسائية حكيمة بنت فرحان الرويلي، وعدد من أعضاء المجلس من الشباب والفتيات.

وفي بداية اللقاء قدم الهادي باسمه ونيابة عن رؤساء وأعضاء اللجان الشبابية والنسائية بالمجلس شكرهم لسمو أمير المنطقة على ما يقدمه من دعم ومساندة للشباب وأنشطتهم، حيث تم عرض إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، كما تم عرض مبادرات واحتياجات المجلس القادمة، تلاها عرض لأنشطة ومبادرات اللجنة النسائية.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على ما يعول عليه الوطن من دور كبير وفاعل من فئة الشباب نحو تحقيق تنمية شاملة، لافتاً سموه إلى أن من أهم محاور رؤية

وفي نهاية اللقاء تمنى سمو أمير منطقة الجوف للجميع التوفيق لخدمة الدين والقيادة والوطن.

// انتهى //

11:49ت م

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سكاكا 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي، يرافقه رئيسة اللجنة النسائية حكيمة بنت فرحان الرويلي، وعدد من أعضاء المجلس من الشباب والفتيات.وفي بداية اللقاء قدم الهادي باسمه ونيابة عن رؤساء وأعضاء اللجان الشبابية والنسائية بالمجلس شكرهم لسمو أمير المنطقة على ما يقدمه من دعم ومساندة للشباب وأنشطتهم، حيث تم عرض إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، كما تم عرض مبادرات واحتياجات المجلس القادمة، تلاها عرض لأنشطة ومبادرات اللجنة النسائية.وأكد الأمير فيصل بن نواف على ما يعول عليه الوطن من دور كبير وفاعل من فئة الشباب نحو تحقيق تنمية شاملة، لافتاً سموه إلى أن من أهم محاور رؤية السعودية 2030 هي شريحة الشباب والطاقة الكامنة لديهم واعتمادها في جزء كبير منها على جيل الشباب من المواطنين والمواطنات.وفي نهاية اللقاء تمنى سمو أمير منطقة الجوف للجميع التوفيق لخدمة الدين والقيادة والوطن.// انتهى //11:49ت م0047

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.