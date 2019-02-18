السعودية اليوم / "سبل تطوير وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالابتعاث" ورشة عمل بجامعة الباحة



الباحة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

دشّن معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين أمس، ورشة عمل بعنوان "سبل تطوير وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالابتعاث", بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات, وذلك بقاعة التدريب بالمبنى الرئيس بالمدينة الجامعية بالعقيق.

وأكد معالي مدير جامعة الباحة أهمية دور الإدارة في التعريف باللوائح والأنظمة المتعلقة بالمبتعثين, والعمل على تسهيل جميع الإجراءات من أجل توفير الوقت والجهد, مؤكداً أنه وبناءً على ما هو معمول به، فإن الإدارة تعمل على أن تكون همزة الوصل بين الجامعة وكلياتها والجامعات والملحقيات الثقافية

من جهته بين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور غانم محمد الغامدي أن إدارة البعثات والعلاقات الجامعية تعمل على تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير المتاحة, وفي ضوء اللوائح والأنظمة المعمول بها, مؤكداً أن الإدارة تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة ,في مساعدة منسوبي الجامعة من المعيدين والمحاضرين للالتحاق بأفضل الجامعات العلمية.

من جانبه استعرض المشرف العام على الإدارة العامة للبعثات والعلاقات الجامعية الدكتور فيصل بن علي الغامدي, الرؤية والرسالة والأهداف للإدارة ولائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات ودليل الابتعاث وسط مداخلات عمداء الكليات.

// انتهى //

11:27ت م

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الباحة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسدشّن معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين أمس، ورشة عمل بعنوان "سبل تطوير وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالابتعاث", بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات, وذلك بقاعة التدريب بالمبنى الرئيس بالمدينة الجامعية بالعقيق.وأكد معالي مدير جامعة الباحة أهمية دور الإدارة في التعريف باللوائح والأنظمة المتعلقة بالمبتعثين, والعمل على تسهيل جميع الإجراءات من أجل توفير الوقت والجهد, مؤكداً أنه وبناءً على ما هو معمول به، فإن الإدارة تعمل على أن تكون همزة الوصل بين الجامعة وكلياتها والجامعات والملحقيات الثقافية السعودية في بلدان الابتعاث المختلفة, وإنجاز معاملاتهم بالشكل الصحيح والسريع, بداية من تقديم الطلب وانتهاءً بتخرج المبتعث وحصوله على الدرجة العلمية.من جهته بين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور غانم محمد الغامدي أن إدارة البعثات والعلاقات الجامعية تعمل على تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير المتاحة, وفي ضوء اللوائح والأنظمة المعمول بها, مؤكداً أن الإدارة تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة ,في مساعدة منسوبي الجامعة من المعيدين والمحاضرين للالتحاق بأفضل الجامعات العلمية.من جانبه استعرض المشرف العام على الإدارة العامة للبعثات والعلاقات الجامعية الدكتور فيصل بن علي الغامدي, الرؤية والرسالة والأهداف للإدارة ولائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات ودليل الابتعاث وسط مداخلات عمداء الكليات.// انتهى //11:27ت م0043

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