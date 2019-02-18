السعودية اليوم / أمير الشرقية يرعى المنتدى والمعرض الــ 9 للتقدم البيئي في الصناعات البترولية غداً

الدمام 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غداً، المنتدى والمعرض التاسع للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيميائية، بعنوان "تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستدامة البيئية"، بتنظيم من جمعية تقنية وإدارة البيئة، وذلك في قاعة السيف بالخبر.

ويتضمن المنتدى الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، جلسات نقاش ولقاءات ومحاضرات وورش عمل متخصصة وفعاليات أخرى مصاحبة، حيث اعتمدت اللجنة العلمية لنسخة هذا العام عدة محاور في مجال البيئة والبترول وصناعة البتروكيماويات، ومنها جودة الهواء وإدارة النفايات الصناعية وعلاج المواقع الملوثة والمياه والصرف وحماية البيئة البحرية والتنوع الإحيائي والصحة البيئية والصحة الصناعية، إلى جانب تقييم الأثر البيئي ونظم الإدارة البيئية والوقود النظيف والتغيير المناخي وإدارة الكربون والاستدامة البيئية والقوانين واللوائح البيئية العالمية والعمل على التحديات البيئية الملحة.

وتتناول دورة المنتدى الجديدة ٢٠١٩ التقنيات المبتكرة التي تحقق الاستدامة البيئية لتواكب طموحات رؤية المملكة ٢٠٣٠، بشراكات علمية كبيرة محلية ودولية تسهم في تعزيز جهود المنتدى.

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يذكر أن جمعية تقنية وإدارة البيئة وهي الفرع السعودي لجمعية الهواء وإدارة النفايات الأمريكية، تنظم هذا المنتدى كل عامين بدعم رئيس من أرمكوا السعودية.

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11:23ت م

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