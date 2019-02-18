السعودية اليوم / محافظ ينبع يناقش مع مسؤولي سابك تعزيز الشراكة المجتمعية



ينبع 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

ناقش محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي،خلال لقائه أمس رؤساء شركات سابك ينبع سبل تعزيز الشراكة لخدمة المجتمع .

وأكد السحمي أن مختلف الجهات بالمحافظة تسعى لتعزيز شراكتها والاستفادة من تجارب "سابك " في مجال المسؤولية الاجتماعية .

// انتهى //

11:04ت م

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ينبع 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسناقش محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي،خلال لقائه أمس رؤساء شركات سابك ينبع سبل تعزيز الشراكة لخدمة المجتمع .وأكد السحمي أن مختلف الجهات بالمحافظة تسعى لتعزيز شراكتها والاستفادة من تجارب "سابك " في مجال المسؤولية الاجتماعية .// انتهى //11:04ت م0037

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