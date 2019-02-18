انت الان تتابع تفاصيل خبر اعتقال صوت داعش الإنجليزي "الرخيم" في شمال سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 11:26 صباحاً - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن "قوات سوريا الديمقراطية"، المعروفة اختصاراً بـ"قسد"، قد ألقت القبض، في الشهر الماضي، على مذيع "داعش" الخفي الذي كان الدواعش يسجلون فيديوهاتهم بصوته "الرخيم" باللغة الإنجليزية.

وكشفت الصحيفة أن مذيع "داعش" هو المواطن الكندي محمد خليفة، البالغ من العمر 35 عاماً.

وقال خليفة في حديث للصحيفة من زنزانته بشمال شرقي سوريا، إنه هاجر من السعودية وهو طفل إلى تورونتو، حيث تعلم الإنجليزية، وأضاف أنه درس تكنولوجيا أنظمة الكمبيوتر، وعمل بشركة متعاقدة مع IBM قبل أن يغادر إلى ميدان القتال في سوريا، متأثراً بمشاهدة فيديوهات المسلحين أمثاله على اليوتيوب.

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وأكد ثلاثة خبراء أمريكيين أن الصوت في عشرات التسجيلات المرئية والمسموعة لـ"داعش"، وضمن ذلك التي تظهر بها مشاهد إعدام الرهائن، يعود لخليفة فعلاً.

ولم ينكر خليفة ذلك، وقدَّم نفسه باعتباره "عنصراً في وزارة الإعلام" التابعة لما يُعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية"، مضيفاً أنه غير نادم على ما فعله.

ويبقى "صوت داعش الإنجليزي" قيد الاعتقال بسوريا، في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حلفاءه الأوروبيين بالسماح بعودة مئات من عناصر "داعش" الأوروبيين المعتقلين في سوريا، مهدِّداً بإطلاق سراحهم إن لم يوافق الأوروبيون على مطلبه.