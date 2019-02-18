انت الان تتابع تفاصيل خبر حريق ضخم في أحد أبراج مكة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 11:26 صباحاً - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة نجاح فرق الإطفاء بإخماد حريق ضخم شبّ في أحد أبراج جبل عمر بمكة المكرمة، دون وقوع أي إصابات.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني، نايف الشريف، قوله: إنه "في تمام الساعة 11:41 من يوم الأحد، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر".

وأضاف: إن الحادث "كان عبارة عن اشتعال النار في مخلّفات بمساحة محدودة في مواقف سيارات تابعة لفندق بجبل عمر، وتمّت السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات في الأرواح"، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الحادث.

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وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، مقطع فيديو يرصد نشوب حريق هائل في أبراج جبل عمر بمكة المكرمة.

وأظهر الفيديو اندلاع حريق هائل في الأبراج، حيث تصاعدت أعمدة النيران من مخارج الأبراج بصورة هائلة، وامتدّت إلى الطوابق العليا والأبنية المجاورة للأبراج.