انت الان تتابع تفاصيل خبر الرميحي يرد على قرقاش: الإعلام الإماراتي مرتبك ومتقوقع والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 11:26 صباحاً - انتقد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، تغريدة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، التي قال فيها إن الحصار المفروض على قطر حوّلها إلى "دولة يتيمة".

وقال الرميحي: إن "الاستراتجية القطرية واضحة وشفافة ومتواجدة على المنصات الدولية، آخرها جولات سمو الأمير وحضوره مؤتمر ميونيخ للأمن".

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ووصف الرميحي في تغريدة له على "تويتر"، الإعلام الإماراتي بـ"المتقوقع والمرتبك"، منتقداً إعادة فتح أبوظبي سفارتها في دمشق.

وكان قرقاش، نشر تغريدة له على حسابه في "تويتر"، قال فيها: إن "الاستراتيجية القطرية لفكّ الأزمة في أزمة، فالإضرار بالدول الأربع عبر ما يُعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية"، وفق تعبيره.

وتعصف بمنطقة الخليج أزمة، بدأت بعد مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر لدولة قطر، وفرض حصار عليها، في يونيو 2017؛ بزعم دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، وتؤكد أنها محاولة للسيطرة على قرارها الوطني السيادي.