انت الان تتابع تفاصيل خبر بن سلمان سيفرج عن 2107 سجناء باكستانيين.. كم يتبقّى منهم؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 11:26 صباحاً - ‎أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران أحمد خان، اليوم الاثنين، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أمر بالإفراج "فوراً" عن أكثر من 2107 سجناء باكستانيين من السجون السعودية.

وجاء الإعلان في تغريدة لمكتب رئيس الوزراء على موقع "تويتر".

ويقبع بالسجون السعودية 3309 باكستانيين في ظروف سيئة، والذين يُزجّ بهم في السجن بسبب جرائم صغيرة، وفق ما بيَّنه وزير الإدارة والتنمية المحلية الباكستاني السابق، عنايت الله خان، في نوفمبر 2018.

ويأتي إعلان الإفراج عن السجناء، عقب زيارة ولي العهد السعودي باكستان، أمس الأحد، والتي التقى خلالها رئيس الوزراء الباكستاني، في العاصمة إسلام آباد.

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وعن أوضاع الباكستانيين في سجون المملكة، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"مشروع العدالة الباكستاني" تقريراً لهما، في مارس 2018، تحت عنوان "السعودية.. عدالة ناقصة للباكستانيين".

وبيَّن الطرفان من خلال التقرير، انتهاك النظام الجنائي السعودي والمحاكم الإجراءات القانونية الواجبة بالقضايا الجنائية، التي يُتَّهم فيها باكستانيون.

وأضاف التقرير الذي اطلع عليه "الخليج 365"، أن الانتهاكات شملت الاحتجاز فتراتٍ مطولةً دون اتهام أو محاكمة، وعدم إتاحة المساعدة القانونية، والضغط على المحتجزين لتوقيع اعترافات وقبول أحكام بالسجن تقرّرت مسبقاً لتفادي الاحتجاز المطول، بالإضافة إلى خدمات الترجمة غير الفعالة.

كما أفاد بعض المتهمين بتعرضهم لمعاملة سيئة، وبأن الظروف في السجن رديئة.