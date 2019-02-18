السعودية | كراني : المملكة تمر بأبرد 48 ساعة وانخفاض درجات الحرارة يصل للصفر – صور

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كراني : المملكة تمر بأبرد 48 ساعة وانخفاض درجات الحرارة يصل للصفر – صور والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 57 دقيقة - 11:00 صباحًا, 18 فبراير 2019 م
المناطق_الرياض
أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن انخفاضاً ملموساً في الحرارة تشهده مناطق عدة خلال الساعات المقبلة؛ مبيناً أنه ابتداءً من يوم غد سنشهد أبرد 48 ساعة قادمة.
وقال اليوم الإثنين عبر حسابه في “تويتر”: بعون الله يبدأ يوم غد أبرد 48 ساعة بصحبة انخفاض ملموس في الحرارة.. “صغرى” تقارب دون الصفر، خاصة على الشمال مع ضباب وصقيع ورياح نشطة، إضافة إلى تعمق ملموس للكتلة الباردة على الشرقية، الغربية، الوسطى، تستمر حتى الأربعاء وتغطي جنوب شبه الجزيرة بأكمله، والحيطة واجبة للأعمار كافة.
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