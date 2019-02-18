شكرا لقرائتكم خبر عن دور شباب الأعمال في التنمية .. جلسة حوارية بـ«الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

ينظم مجلس الشورى في مقره بالرياض غداً، جلسة حوار تحت عنوان "دور شباب الأعمال في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030 "، بمشاركة عددٍ من أعضاء مجلس الشورى، وممثلين من الوزارات والهيئات المعنية، إلى جانب شباب الأعمال من الغرف التجارية بالرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان إلى أن هذه الجلسة تأتي مواكبة لما يجده القطاع الخاص السعودي من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، كما تأتي لاستشراف ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 من فرص يمكن لشباب الأعمال تحقيقها لتعزيز النهوض بالاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن هذه الجلسة هي امتداد لعدد من جلسات الحوار التي نظمها المجلس بدعم من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية المجلس الإعلامية والاتصالية لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن هذه الجلسة تهدف إلى تعزيز دور شباب الأعمال في البناء والتنمية في ظل رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال محاور الجلسة التي تتناول واقع الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية والهيئات لشباب الأعمال، وما يواجه شباب الأعمال من تحديات مالية، أو تنظيمية، أو الاستشارية، والفرص المستقبلية لشباب الأعمال.