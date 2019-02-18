شكرا لقرائتكم خبر عن دور شباب الأعمال في التنمية .. جلسة حوارية بـ«الشورى» والان نبدء بالتفاصيل
وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان إلى أن هذه الجلسة تأتي مواكبة لما يجده القطاع الخاص السعودي من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، كما تأتي لاستشراف ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 من فرص يمكن لشباب الأعمال تحقيقها لتعزيز النهوض بالاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن هذه الجلسة هي امتداد لعدد من جلسات الحوار التي نظمها المجلس بدعم من معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية المجلس الإعلامية والاتصالية لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.
وأوضح أن هذه الجلسة تهدف إلى تعزيز دور شباب الأعمال في البناء والتنمية في ظل رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال محاور الجلسة التي تتناول واقع الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية والهيئات لشباب الأعمال، وما يواجه شباب الأعمال من تحديات مالية، أو تنظيمية، أو الاستشارية، والفرص المستقبلية لشباب الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر دور شباب الأعمال في التنمية .. جلسة حوارية بـ«الشورى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.