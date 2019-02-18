شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يلتقي وزير الخارجية الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير ، وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد لجمهورية باكستان الإسلامية.



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