شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الاثنين)، من نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ5 عصراً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خصوصا مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.



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