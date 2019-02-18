شكرا لقرائتكم فيديو.. خالد عبدالرحمن يتوعد مطلق إشاعة وفاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ظهر الفنان خالد عبدالرحمن في مقطع فيديو، وهو يقود سيارته، مطمئناً محبيه على صحته وأنه بخير وبصحة جيدة، رداً على شائعة وفاته.

وقال خالد عبدالرحمن خلال المقطع، أنا بخير، كما توعد مطلق إشاعة وفاته بالملاحقة والإجراءات القانونية.



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