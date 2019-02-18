شكرا لقرائتكم المملكة تحقق حلماً طال انتظاره لباكستان في مجال الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

قال عبد الرزاق داود، مستشار التجارة والصناعة والإنتاج والاستثمار لرئيس الحكومة الباكستانية، إن استثمار السعودية في قطاع الطاقة سيساعد البلاد على خفض تكاليفها.

وفي كلمته أمام المشاركين في مؤتمر الأعمال الباكستاني في إسلام آباد، صباح اليوم، توجه مستشار رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر إلى الحكومة السعودية على ضخ استثمارات ضخمة في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا سيعقبه الاستثمار في الطاقة والمعادن.

وقال داود: “أريد أن أوضح أن باكستان ليست دولة منخفضة التكلفة في قطاع الطاقة” مضيفًا أن “تكاليف الطاقة لدينا مرتفعة للغاية.. إننا نبحث عن طريقة لخفضها، وأكثر الطرق قابلية للتطبيق هي الطاقة المتجددة، سواء كانت الرياح أو الطاقة الشمسية”.

وأضاف: “هنا يتقدم المستثمرون السعوديون بطريقة إيجابية للغاية”، وأوضح أنه من خلال استثماراتهم، ستتمكن باكستان من خفض تكاليف الطاقة.

وقال المستشار إن الطاقة المتجددة هي 4٪ من إجمالي إنتاج بلاده للطاقة في الوقت الحالي وترغب في أن تصل إلى 30٪، معلنًا ترحيب البلاد بأي استثمارات كبيرة من الشرق الأقصى في قطاع التعدين وتطوير المعادن، حيث لا يزال القطاع في مراحل بدائية.

وخصص داود جزءاً من حديثه لطمأنة السعوديين بأنهم سيحصلون على فرص متكافئة مع المستثمرين الباكستانيين والرعايا الآخرين الذين استثمروا بالفعل في البلاد، في إشارة إلى عزم إسلام آباد توفير الأجواء المثلى لذلك.

وتعد الطاقة من أهم المجالات التي سعت باكستان بقوة لتطويرها خلال الفترة الماضية، لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة على مواد الطاقة بشتى صورها.



مختارات توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن قضية معلم جدة معتوق الشريف



طائرة الأمير محمد بن سلمان تدخل أجواء باكستان والمقاتلات الباكستانية تستقبلها مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.