شكرا لقرائتكم الجبير: علاقاتنا العسكرية مع باكستان قوية جداً وواعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الاثنين، إن علاقات بلاده العسكرية مع إسلام آباد قوية جداً، مشيراً إلى رغبة الرياض في تنمية هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.

وقال الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، “علاقاتنا العسكرية مع باكستان قوية جداً وواعدة”، مضيفاً “نعمل على أن نجعلها أكثر قوة في المستقبل”​​​.

واعتبر الجبير أن الاتفاقيات التي أبرمت يوم أمس الأحد، بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سليمان، “خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف الخبير “أهدافنا أن يكون هناك حضور للتنمية السعودية في باكستان”.



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