شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يوجه بإنشاء مركز صحي باسم الشهيد الباكستاني «فرمان خان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (إسلام أباد)

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإنشاء مركز صحي باسم الشهيد فرمان علي خان -رحمه الله- وذلك في إقليم خيبر بختونخواه، الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه الشهيد.

وقد صدر التوجيه أثناء زيارة ولي العهد إلى جمهورية باكستان الإسلامية، ما يبرز الاهتمام والتقدير الشخصي الكريم بأسرة فرمان خان، نظير ما قدم من عمل بطولي مشرف، وتأكيداً على ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وإنسانية فريدة على كافة المستويات، كما يعكس التوجيه الكريم امتداد واهتمام ولي العهد على أسرة فرمان بشكل مباشر وأهالي الإقليم بشكل غير مباشر.

يشار إلى أن الشهيد فرمان علي خان -رحمه الله-، قد تم منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عرفاناً لما قام به من عمل بطولي خلال السيول التي اجتاحت مدينة جدة عام 1430، بإنقاذه 14 شخصاً واستشهاده غرقاً وهو يهم بإنقاذ آخرين، كما تمت تسمية أحد شوارع جدة باسمه.