بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة تُنفذ حملة لمنع الاحتطاب الجائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت بلدية الشوقية الفرعية بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة اليوم، حملة لمنع الاحتطاب الجائر ومصادرة الحطب المحلي المعروض للبيع في الطرقات والمحلات التجارية والمستخدم في المطاعم الواقعة ضمن نطاق البلدية بهدف المحافظة على البيئة والعمل على زيادة الغطاء النباتي.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي أن الاحتطاب الجائر سلوك عدواني خطير يهدد الإصحاح البيئي, وبيعه والاتجار به تصرف يستوجب العقوبة، بالرغم من وجود منتجات بديلة مستوردة ومنافسة للحطب والفحم المحلي من حيث الجودة والمواصفات، مبيناً أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية تقوم بتعقب المخالفين الذين يبيعون الحطب المحلي في الطرقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفرض العقوبات على المخالفين.

وأفاد المهندس المالكي أنه تم خلال الحملة مصادرة كميات الحطب المعروض للبيع على الطرق، إضافةً إلى حجز المركبات التي تحمل الحطب.