أمانة العاصمة المقدسة ترفع أكثر من 431.674 طنا من مخلفات البناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ مكة المكرمة

رفعت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة أكثر من "431.674" طنًا من مخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر والمخلّفات مجهولة المصدر في الأراضي الفضاء بمكة المكرمة، خلال الأربعة أشهر الماضية؛ وذلك لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التلوث البصري وتحقيق بيئة صحية مستدامة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "مكة بلا مخلفات بناء" التي أطلقها مؤخراً، معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ضمن إطار مبادرات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة" لعامة الثالث.

يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة فرضت غرامات مالية على ملاك مركبات النقل، إضافةً إلى إلزام المخالف بإزالة المخلفات على نفقته وتنظيف الموقع، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المؤسسات والشركات التي لا تقوم بتنظيف مواقع العمل التابعة لها أولا بأول، وتقوم فرق الرقابة التابعة للبلديات الفرعية بالعمل في أوقات مختلفة من اليوم، وكذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بالتركيز على الأماكن التي ترد منها شكاوى من المواطنين ومعالجة جميع البلاغات الواردة لخدمة العملاء بالأمانة.

وناشدت الأمانة الأهالي والمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون لإنجاح هذه المبادرة للحفاظ على مدينتنا نظيفة خالية من المناظر المشوه للمظهر العام، حيث إنّ كثيراً من مخلفات الأبنية خلال عملية الإنشاء ينتج عنها مواد غير مستخدمة تسبب أضراراً على المجتمع والبيئة، داعيةً إلى المبادرة بالإبلاغ عن عناصر التلوث البصري، بما فيها مخلفات الهدم والبناء، عن طريق التواصل مع خدمة العملاء (940) وعبر قنوات التواصل الرسمية للأمانة.