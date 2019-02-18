إغلاق شاطئ أسترالي بعد هجوم سمكة قرش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أغلقت السلطات الأسترالية شاطئا في مدينة بايرون باي السياحية بعد أن تعرض رجل لهجوم من سمكة قرش.
ووقع الحادث في وقت مبكر أمس عندما كان الرجل (41 عاما) يمارس رياضة ركوب الأمواج على شاطئ بيلونجيل في نيو ساوث ويلز.
وقالت الشرطة إن سمكة القرش هاجمت الرجل وألحقت بساقه إصابات شديدة، وعولج في المكان على يد مسعفين قبل أن ينقل جوا إلى مستشفى قريب في جولد كوست. وكانت حالته خطيرة لكنها الآن مستقرة.
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