السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سان فرانسيسكو يختبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إضافة تعليقات مكتوبة إلى الصور والفيديوهات والبث الحي على طريقة تطبيق «سناب شات». وقال الباحث في مجال التطبيقات جين مانشن إن «تويتر» أطلق على الخاصية الجديدة اسم «نيوز كامير» والتي يمكن الوصول إليها من خلال الشاشة الأساسية.



كانت هذه تفاصيل خبر تويتر يختبر خاصية إضافة تعليقات إلى الفيديوهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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