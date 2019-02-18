العيسائي وخنين أول وثاني سباق جاكوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل سائق فريق السعودية بندر العيسائي على المركز الأول في الجولة الثانية من بطولة جاكوار آي بايس إي تروفي (للفئة الفضية) في المكسيك، وحل ثانيا زميله بندر بن خنين بعد منافسة شرسة وروح قتالية للمتسابقين السعوديين حظيت بإعجاب الجماهير التي تابعت السباق.

من جهة ثانية أنهى سائق الراليات السعودي راكان الراشد مشاركته في رالي لابلاند الثلجي إحدى جولات بطولة فنلندا للراليات في المركز الـ 39 من أصل 70 مشاركا.

وشارك الراشد سائق فريق «تريبل آر للسباقات» في النسخة الـ 54 من الرالي الثلجي، ضمن برنامجه لتطوير أدائه بهدف اكتساب الخبرة والاحتكاك، ورغم صعوبة المسار وتنوع مساراته الثلجية والأعطال الميكانيكية إلا أنه نجح في الوصول إلى خط النهاية مع مساعده البرتغالي هيوغو ماغاليس.