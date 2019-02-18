20 قتيلا بين طالبان وداعش في أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - قندهار

قتل 20 مسلحا على الأقل ينتمون إلى حركة طالبان وحركة «داعش - خرسان»، خلال عمليات عسكرية منفصلة جرت في إقليمي قندهار وننكارهار جنوب وشرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن قوات خاصة أفغانية نفذت غارة بمنطقة «باند - إي-تيمور» في إقليم قندهار، مما أسفر عن مقتل 15 مقاتلا من حركة طالبان وتدمير مخبأ للأسلحة الصغيرة ومواد لصنع القنابل.