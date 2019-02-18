قصف الأسد يسقط 16 طفلا في ريف حماة وإدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - لندن

لقي 19 شخصا بينهم 16 طفلا مصرعهم جراء قصف قوات النظام السوري غير المسبوق على مناطق سريان هدنة الروس والأتراك بالشمال السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، «إن القتلى سقطوا خلال يومين في قصف استهدف مدينة خان شيخون ومعرة النعمان وقلعة المضيق وفي سهل الغاب بريفي حماة وإدلب».

وأشار إلى أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة، لافتا إلى أن قوات النظام السوري أطلقت قذائف فجر اليوم على قرية الحويز بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وأطراف اللطامنة بالقطاع الشمالي من ريف حماة.