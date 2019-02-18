40 رئيسا في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشف مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير عمرو رمضاني أمس، عن مشاركة أكثر من 40 رئيس سلطة تنفيذية في القمة العربية الأوروبية المقررة في شرم الشيخ يومي 24 و25 فبراير الحالي.
وقال رمضان، إن الإجراءات التنظيمية والموضوعية تسير على أكمل وجه لاستضافة مصر لأول قمة عربية - أوروبية بعد أسبوع في شرم الشيخ.
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