السعودية | باكستاني يحكي للعربية.نت قصة لوحة رسمها لمحمد بن سلمان

شكرا لقرائتكم باكستاني يحكي للعربية.نت قصة لوحة رسمها لمحمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفاعل الشعب الباكستاني بمختلف أطيافه ترحيباً بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى بلادهم، ووصفوه بـ"الضيف الكبير" الذي تحمل زيارته الخير و آفاقاً من التعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.

وفي ذات السياق تحدث لـ"العربية.نت" الرسام الباكستاني وقاص أحمد عشق، الذي تم اختياره عام 2017 ضمن قائمة تضم أكثر من 10 رسامين للشخصيات الأكثر تأثيراً حول العالم، حيث أكد وقاص أنه عكف في الأيام الماضية على رسم لوحة للأمير محمد بن سلمان بريشته، وقال معبراً عن سعادته: "هناك علاقة وطيدة بين الشعبين السعودي والباكستاني، والفن وسيلة تعبير مهمة لنحكي عن عمق ومتانة هذه العلاقة التاريخية".

كما أكد في سياق حديثه أن "البورتريه" استغرق منه 15 يوماً لإنهائه، ورسمه بقلم الرصاص ويبلغ حجمه 22 ×30 بوصة.

وأضاف: "أحببت أن أرحب بالأمير محمد بن سلمان بطريقتي، فهو معروف بحنكته وقيادته، وقائد التغيير ومسيرة التطوير في المملكة كما شاهدنا في وسائل الإعلام، وقرأت الكثير عن سيرته، وتعرفت على كافة جهوده التي ترمي إلى تميز العالم العربي والإسلامي".

كما أوضح وقاص أحمد أنه سمع كما سمع العالم أجمع عن شخصيته القيادية وخططه الاقتصادية والتنموية، وقدرته على تطوير وقيادة المملكة نحو آفاق رحبة لتكون ضمن مصاف الدول المميزة عالمياً على حد وصفه.

في حين كشف فنان البورتريهات الذي يملك خبرة في هذا النوع من الفن تزيد عن 15 عاماً أنه لم يقم بزيارة المملكة من قبل.

ولفت في ثنايا كلامه إلى أنه سبق أن قام برسم لوحة لصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما أوضح أن الشعب الباكستاني يحب المملكة وشعبها الودود، ويتمنى زيارتها في يوم من الأيام، كما تمنى أن يقدم هذه اللوحة لولي العهد السعودي تعبيراً منه عن الحب العميق من الشعب الباكستاني للمملكة حكومة وشعباً، وترحيباً بقدومه.

يذكر أنه خلال تواجد #محمد_بن_سلمان_في_باكستان تم توقيع 7 اتفاقيات بين البلدين قيمتها 20 مليار دولار.