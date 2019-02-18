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قال وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي؛ اليوم، إن الشعب الباكستاني يعرب عن شكره لولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لأمره بالإفراج الفوري عن 2107 من السجناء الباكستانيين المحتجزين في السجون السعودية.
جاء ذلك وفق تغريدة ومقطع فيديو بثّهما الموقع الرسمي للحكومة الباكستانية على "تويتر" اليوم.
وقال قريشي: تكرّم سمو ولي العهد، بالموافقة على تحرير 2107 من السجناء الباكستانيين في المملكة العربية السعودية بأثر فوري، وسيجري استعراض الحالات المتبقية.
قريشي ينقل شكر الشعب الباكستاني لـ #ولي_العهد بعد هذا القرارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18
قال وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي؛ اليوم، إن الشعب الباكستاني يعرب عن شكره لولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لأمره بالإفراج الفوري عن 2107 من السجناء الباكستانيين المحتجزين في السجون السعودية.
جاء ذلك وفق تغريدة ومقطع فيديو بثّهما الموقع الرسمي للحكومة الباكستانية على "تويتر" اليوم.
وقال قريشي: تكرّم سمو ولي العهد، بالموافقة على تحرير 2107 من السجناء الباكستانيين في المملكة العربية السعودية بأثر فوري، وسيجري استعراض الحالات المتبقية.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
11:35 AM
وفق تغريدة ومقطع فيديو بثّهما الموقع الرسمي للحكومة الباكستانية
قال وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي؛ اليوم، إن الشعب الباكستاني يعرب عن شكره لولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لأمره بالإفراج الفوري عن 2107 من السجناء الباكستانيين المحتجزين في السجون السعودية.
جاء ذلك وفق تغريدة ومقطع فيديو بثّهما الموقع الرسمي للحكومة الباكستانية على "تويتر" اليوم.
وقال قريشي: تكرّم سمو ولي العهد، بالموافقة على تحرير 2107 من السجناء الباكستانيين في المملكة العربية السعودية بأثر فوري، وسيجري استعراض الحالات المتبقية.
، قريشي ينقل شكر الشعب الباكستاني لـ #ولي_العهد بعد هذا القرار ،
المصدر : الخليج 365
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