، إنتاجية الموظف العام تعود للواجهة .. #الشورى لـ "المدنية": أوضحوا نتائجكم ،

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طالب مجلس #الشورى، اليوم، وزارة الخدمة المدنية، بتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام وتضمين تقريرها القادم ما تمّ إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة.
كما طالب المجلس، الوزارة، بتضمين تقريرها القادم تقييماً لآلية معالجة التجمُّد الوظيفي وتضمينه أيضاً برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية.
وفي مستهل جلسته اليوم وافق #الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية كوريا، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة ووحدة التحريات المالية الكورية بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
إنتاجية الموظف العام تعود للواجهة .. #الشورى لـ "المدنية": أوضحوا نتائجكمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18
طالب مجلس #الشورى، اليوم، وزارة الخدمة المدنية، بتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام وتضمين تقريرها القادم ما تمّ إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة.
كما طالب المجلس، الوزارة، بتضمين تقريرها القادم تقييماً لآلية معالجة التجمُّد الوظيفي وتضمينه أيضاً برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية.
وفي مستهل جلسته اليوم وافق #الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية كوريا، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة ووحدة التحريات المالية الكورية بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
11:13 AM
المجلس طالب الوزارة بتضمين تقريرها القادم ما تم إنجازه حول مكافحة البطالة
طالب مجلس #الشورى، اليوم، وزارة الخدمة المدنية، بتوضيح نتائج الدراسات التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام وتضمين تقريرها القادم ما تمّ إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمكافحة البطالة.
كما طالب المجلس، الوزارة، بتضمين تقريرها القادم تقييماً لآلية معالجة التجمُّد الوظيفي وتضمينه أيضاً برنامجاً تنفيذياً لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية.
وفي مستهل جلسته اليوم وافق #الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية كوريا، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة ووحدة التحريات المالية الكورية بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
، إنتاجية الموظف العام تعود للواجهة .. #الشورى لـ "المدنية": أوضحوا نتائجكم ،
المصدر : الخليج 365
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