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أكّد أستاذ المناخ في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة الكتلة الباردة الحالية طبيعية، وقريبة من المعدل المعتاد.
وانتقد "المسند"؛ بعض المهتمين بشأن الطقس حينما ضخموا وبالغوا في وصف هذه الموجة، ثم تحذيراتهم منها رغم كونها قريبة من المعدل، وكوننا ما زلنا في فصل الشتاء.
وأضاف، أن الكتلة الباردة اليوم تتربع فوق أجزاءٍ كبيرة من النصف الشمالي للسعودية، وتستمر لبضعة أيام، كما توقع هطول أمطار اليوم على الحدود الشمالية والجوف وحائل.
منتقداً مَن ضخموها .. المسند: موجة "البرد الحالي" طبيعيةفهد الغبيوي الخليج 365 2019-02-18
أكّد أستاذ المناخ في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة الكتلة الباردة الحالية طبيعية، وقريبة من المعدل المعتاد.
وانتقد "المسند"؛ بعض المهتمين بشأن الطقس حينما ضخموا وبالغوا في وصف هذه الموجة، ثم تحذيراتهم منها رغم كونها قريبة من المعدل، وكوننا ما زلنا في فصل الشتاء.
وأضاف، أن الكتلة الباردة اليوم تتربع فوق أجزاءٍ كبيرة من النصف الشمالي للسعودية، وتستمر لبضعة أيام، كما توقع هطول أمطار اليوم على الحدود الشمالية والجوف وحائل.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
10:57 AM
توقع هطول أمطار اليوم على الحدود الشمالية والجوف وحائل
أكّد أستاذ المناخ في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة الكتلة الباردة الحالية طبيعية، وقريبة من المعدل المعتاد.
وانتقد "المسند"؛ بعض المهتمين بشأن الطقس حينما ضخموا وبالغوا في وصف هذه الموجة، ثم تحذيراتهم منها رغم كونها قريبة من المعدل، وكوننا ما زلنا في فصل الشتاء.
وأضاف، أن الكتلة الباردة اليوم تتربع فوق أجزاءٍ كبيرة من النصف الشمالي للسعودية، وتستمر لبضعة أيام، كما توقع هطول أمطار اليوم على الحدود الشمالية والجوف وحائل.
، منتقداً مَن ضخموها .. المسند: موجة "البرد الحالي" طبيعية ،
المصدر : الخليج 365
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