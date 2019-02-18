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شهد مؤتمر الأعمال السعودي - الباكستاني المنعقد حالياً بإسلام أباد انعقاد لقاءات ثنائية بين الشركات السعودية والباكستانية المشاركة؛ لبحث فرص عقد شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين.
وكانت قد انطلقت، صباح اليوم، فعاليات مؤتمر الأعمال السعودي - الباكستاني بالعاصمة إسلام أباد، الذي ينظمه #مجلس_الغرف_السعودية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار السعودية، ووزارة التجارة الباكستانية؛ على هامش الزيارة الحالة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى باكستان.
ويبحث المؤتمر تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فيما أكّد رئيس وفد مجلس الغرف السعودية فهد الباش؛ خلال كلمته، على تقدم الاقتصاد في باكستان، وأهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين.
#ولي_العهد_في_باكستان .. لقاءات ثنائية تجمع الشركات السعودية والباكستانية "صور"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18
شهد مؤتمر الأعمال السعودي - الباكستاني المنعقد حالياً بإسلام أباد انعقاد لقاءات ثنائية بين الشركات السعودية والباكستانية المشاركة؛ لبحث فرص عقد شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين.
وكانت قد انطلقت، صباح اليوم، فعاليات مؤتمر الأعمال السعودي - الباكستاني بالعاصمة إسلام أباد، الذي ينظمه #مجلس_الغرف_السعودية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار السعودية، ووزارة التجارة الباكستانية؛ على هامش الزيارة الحالة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى باكستان.
ويبحث المؤتمر تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فيما أكّد رئيس وفد مجلس الغرف السعودية فهد الباش؛ خلال كلمته، على تقدم الاقتصاد في باكستان، وأهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
10:56 AM
على هامش مؤتمر الأعمال ولبحث فرص عقد شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين
شهد مؤتمر الأعمال السعودي - الباكستاني المنعقد حالياً بإسلام أباد انعقاد لقاءات ثنائية بين الشركات السعودية والباكستانية المشاركة؛ لبحث فرص عقد شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين.
وكانت قد انطلقت، صباح اليوم، فعاليات مؤتمر الأعمال السعودي - الباكستاني بالعاصمة إسلام أباد، الذي ينظمه #مجلس_الغرف_السعودية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار السعودية، ووزارة التجارة الباكستانية؛ على هامش الزيارة الحالة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى باكستان.
ويبحث المؤتمر تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فيما أكّد رئيس وفد مجلس الغرف السعودية فهد الباش؛ خلال كلمته، على تقدم الاقتصاد في باكستان، وأهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين.
، #ولي_العهد_في_باكستان .. لقاءات ثنائية تجمع الشركات السعودية والباكستانية "صور" ،
المصدر : الخليج 365
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