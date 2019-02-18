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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم عن استدعاء مكيف سبليت "gold electric" للطراز "GO 1838C- I"؛ بسبب عدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة أصحاب الأجهزة للتحقق من الرقم التسلسلي للمنتج والتواصل مع الوكيل من أجل سحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
"التجارة" تستدعي مكيف سبليت: أرجعوه واستردوا أموالكمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم عن استدعاء مكيف سبليت "gold electric" للطراز "GO 1838C- I"؛ بسبب عدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة أصحاب الأجهزة للتحقق من الرقم التسلسلي للمنتج والتواصل مع الوكيل من أجل سحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
10:43 AM
بسبب عدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم عن استدعاء مكيف سبليت "gold electric" للطراز "GO 1838C- I"؛ بسبب عدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة أصحاب الأجهزة للتحقق من الرقم التسلسلي للمنتج والتواصل مع الوكيل من أجل سحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
، "التجارة" تستدعي مكيف سبليت: أرجعوه واستردوا أموالكم ،
المصدر : الخليج 365
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