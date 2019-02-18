حقيقة شراء محمد بن سلمان لمانشستر يونايتد

نفى وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، اليوم الإثنين، محاولة الأمير محمد بن سلمان الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر حسابه الخاص على تويتر.

تحدث الوزير عن خلفيات القضية، قائلاً إن النادي الإنجليزي عقد اجتماعاً مع الصندوق السيادي للسعودية لبحث مشروع رعاية إعلانية كجهة استثمارية، لكن البعض فسر الاجتماع على أنه محاولة من ولي العهد السعودي للاستحواذ على مانشستر يونايتد على الرغم من أن الاجتماع لم يخرج بنتائج مجدية، وفقاً لـ "سكاي نيوز".

وقال على تويتر: "الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماماً".