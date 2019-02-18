الأرصاد تدعو أهالي منطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب الكثيف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا، صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على منطقة الباحة، يشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق، وبلجرشي، وبني حسن، ومرتفعات المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف سيستمر حتى العاشرة صباحًا من اليوم الاثنين.

ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الظاهرة.

