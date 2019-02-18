بالصور.. افتتاح المعرض المتنقل للرعاية الصحية في مكة المكرمة

افتتح، أمس الأحد، المعرض المتنقل لنموذج الرعاية الصحية في مكة المكرمة، بالساحة المقابلة لسوق مكة مول التجاري، وتم إضافة مخيم تعريفي لبرنامج نموذج الرعاية الصحية مع وجود فحص مبكر للأمراض المزمنة.

تم الافتتاح برعاية وحضور الدكتور وائل بن حمزة مطير المدير المنفذ لخطة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة مطير، بأن هذا البرنامج يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي الذي تود وزارة الصحة أن تعكس من خلاله تقديم تعزيز الرعاية الصحية المستدامة للفرد من منذ الولادة إلى ما قبل نهاية الحياة، من خلال ست مسارات تعني بالفرد صحيًا وبدنيًا ونفسيًا، وتقديم الخدمة قبل حدوث المرض من خلال التثقيف والتوعية بكيفية الاعتناء بصحتنا حتى لا نمرض.

وأوضحت الدكتورة آسيا الرقعان قائد نموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية بمكة المكرمة، بأن نموذج الرعاية الصحية يهدف إلى وجود ترابط شامل بين جميع المنشآت الصحية؛ لتعزيز صحة الفرد ومشاركته في الحفاظ على صحته من خلال تنفيذ خطط مسارات نماذج الرعاية الصحية الستة في المراكز الصحية، ابتداء بولادة ونمو الطفل السليم إلى التحكم ومنع أضرار الأمراض المزمنة، إلى توفير العمليات والإجراءات الطبية الاختيارية في وقت قصير، إلى توفير الرعاية العاجلة وسهولة الوصول إليها في المراكز.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى رعاية المريض في نهاية الحياة، وتعزيز الرعاية الطبية المنزلية، لافتة إلى أن هذه النماذج يخدمها 42 مبادرة، منها تعزيز أداء المراكز الصحية، تعزيز أداء الرعاية المنزلية، والملف الطبي الموحد؛ ويتم تطبيق كل مبادرة بدءًا من المراكز الصحي، مرورًا بالمستشفيات العامة والتخصصية، ووصولًا إلى المدن الطبية، بحيث يتم تقديم الخدمات الطبية للمريض وفقًا لما يحتاج من الخدمة وليس بما تقدمه المنشأة الصحية من خدمة من خلال تحويل المريض بملف طبي موحد عبر الربط الشامل بين جميع المنشآت الصحية، وهذه أحد أهداف وآلية العمل في التجمع الصحي، وهي توفير ووصول الخدمة للمريض بكل سهوله وفي أي مكان.

وشهدت الفعالية إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين توافدوا إلى المعرض لعمل الفحوصات المبكرة للضغط والسكر والدهون والسمنة، مع توفير الإحالات الفورية للحالات المصابة للمراكز الصحية لإتمام العلاج.

كما احتوى المعرض عروضًا مرئية لأفلام تفاعلية لواقع المستقبل الصحي الجديد.

وتمت إضافة أركان توعوية للإقلاع عن التدخين وكيفية الحياة الصحية والمعرض، على فعاليات ترفيهيه تثقيفيه للأطفال والعوائل.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن المعرض التعريفي يستمر لمدة خمسة أيام؛ لتعريف أهالي وزوار مكة المكرمة بنموذج الرعاية الصحية الذي أطلقه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بمدينة الرياض في 2017م، ثم بالمنطقة الشرقية، مرورًا بالطائف قبل عدة أيام، ليتم تدشينه الآن في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الغربية بمكة.

ونوه أن عربة المعرض المتنقل، جابت شوارع وأحياء مكة المكرمة؛ بغرض توعية أكبر شريحة ممكنة من المواطنين عن وجود المعرض التوعوي.



كما شاركت الصحة كلًا من قطاعي الدولة العام والخاص عدة جهات وفرق توعوية لتوعية المجتمع عن خطة التحول الوطني 2030 لوزارة الصحة الممثلة في نموذج الرعاية الصحية الجديد.

