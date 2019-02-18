مصادر «عاجل»: طفل الباحة المنتحر لم يكن يعاني من اعتلالات نفسية

كشفت لـ«عاجل» مصادر مقربة من الطفل المنتحر بالباحة، أن الطفل كان لا يعاني من اعتلالات نفسية، وأنه كان حريصًا على صلاة الجماعة بالقرية.

وأوضحت المصادر، أن أفراد العائلة أصيبوا بالصدمة عندما افتقدوه، وبعد البحث وجدوه رابطًا سلك الشاحن على رقبته.

وأشارت المصادر لـ«عاجل»، أنه سيصلَّى على الطفل المتوفى في جامع قريته بالخويتم، اليوم الاثنين.

وكانت «عاجل» قد علمت من مصادرها، أن طفلًا يبلغ من العمر 12 عامًا يدرس بالصف السادس الابتدائي، انتحر يوم أمس الأحد، في قرية الخويتم بمنطقة الباحة.

وتفاجأت أسرة الطفل بوجوده معلقًا من رقبته داخل غرفته، وقامت على الفور بنقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة؛ حيث أكد الفحص أن الطفل قد فارق الحياة .

