الأرصاد تصدر تنبيهًا برياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: إن الحالة تشمل نجران وشرورة والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة الجوية الساعة التاسعة صباح اليوم، الاثنين، وتمتد حتى الساعة الخامسة مساء اليوم.

وكانت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لطقس اليوم الاثنين، أشارت إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق «تبوك، الجوف، والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وحائل».

وأشارت الهيئة في تقرير، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع وجود فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، والباحة».

وأوضحت الهيئة، أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وتسجل جازان أعلى درجة حرارة تصل إلى 31 درجة، فيما تُسجل طريف أدنى درجة حرارة تصل إلى درجة واحدة فقط.

من جانبه، توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تتأثر معظم مناطق المملكة بكتلة باردة، الأيام المقبلة.

وقال كراني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن الكتلة الباردة سيطرت على معظم المناطق، ومتوقع تراجعها على المنطقة الغربية ويمتدّ التراجع على المناطق الداخلية ويستمر حتى نهاية يوم الاثنين».

وأشار كراني إلى أنه مع فجر الثلاثاء وحتى الأربعاء، يأخذ التعمق مداه، بعدها يبدأ الدفء ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

من جانبه، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الاثنين، آخر أيام عقرب السم، مشيرًا إلى أن غدًا الثلاثاء، سيكون أول أيام عقرب الدم الذي تنخفض فيه درجات الحرارة بشكل ملحوظ في أيامها الأولى.

وأشار إلى أن عدد أيام عقرب الدم 13 يومًا، مرجعًا سبب تسميتها بذلك إلى أن بردها يدمي.